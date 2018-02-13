В Краснодаре прошла церемония гашения почтового конверта в честь 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

12 февраля в Екатерининском зале прошла торжественная церемония гашения почтового конверта, посвященного 75-летию освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие глава города Краснодара Евгений Первышов, директор Краснодарского филиала Почты России Елена Бабак, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.



Специально к памятной дате тиражом 300 тысяч экземпляров выпущен в почтовое обращение художественный литерный конверт с изображением того самого момента, когда 12 февраля 1943 года в центре Краснодара - на здании крайкома ВКП(б) солдаты-освободители водрузили Красное знамя Победы. Для торжественного гашения конверта по заказу Краснодарского филиала Почты России был изготовлен уникальный почтовый штемпель с изображением флага, обрамляющего надпись «75 лет освобождению Краснодара от немецко-фашистских захватчиков», с фиксированной датой - 12.02.2018 и местом гашения – Краснодар 350000.



«Организация выпуска конвертов и открыток, посвященных знаменательным датам в истории Краснодара, стала для Почты России доброй традицией, - отметила в приветственном слове директор Краснодарского филиала Почты России Елена Бабак. - Специальное гашение, которое мы проводим сегодня, имеет особую историческую и моральную ценность. Это наша дань памяти всем, кто освобождал город и не дожил до сегодняшнего знаменательного дня».



Погасить почтовую продукцию уникальным штемпелем 12 февраля до 22.00 могут все желающие в центральном отделении Почты России в г. Краснодаре на ул. Рашпилевской, 60.