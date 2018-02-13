Шпионские игры не помогли алиментщику

Целую спецоперацию пришлось провести судебным приставам, чтобы добраться до злостного неплательщика алиментов.

Завязка истории достаточно банальна. На исполнении у судебного пристава-исполнителя отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара Татьяны Лазутиной находится исполнительное производство о взыскании с жителя краевого центра задолженности на содержание малолетнего ребенка. Как это часто бывает, добровольно платить гражданин не хотел. Причем, о степени нежелания должника расставаться с деньгами можно судить хотя бы по сумме долга: почти полмиллиона рублей в пользу одного ребенка – сумма, мягко говоря, немалая.



Безответственный отец подошел к вопросу «игры в прятки» изобретательно. Он не просто игнорировал телефонные звонки и не появлялся по известному адресу регистрации, но и проявлял прямо чудеса конспирации, лишь бы не попадаться на глаза приставам. Своеобразным ноу-хау должника стало использование географических нюансов расположения Краснодара. Он переселился в район «Новая Адыгея», который, хотя и расположен существенно ближе к центру кубанской столицы, чем многие микрорайоны, но с юридической точки зрения находится в юрисдикции Управления Службы судебных приставов по Республике Адыгея.



Пересечь мост через реку Кубань – дело нескольких минут, но вот вести исполнительные действия за этим самым мостом судебные приставы Краснодарского края уже не могут. Так рассуждал неплательщик, и в целом это справедливо. Гражданин не учел лишь одного: Федеральная служба судебных приставов имеет подразделение в каждом регионе Российской Федерации.



В рамках заведенного разыскного дела был установлен точный адрес проживания гражданина, после чего началась подготовка к операции по его принудительной доставке к судебному приставу-исполнителю. В результате тесного взаимодействия между Управлениями ФССП России по Краснодарскому краю и ФССП по Республике Адыгея, в адрес неплательщика выдвинулась группа опытных работников Службы. Судебные приставы-исполнители Межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Краснодарскому краю Виктор Витлянских, Наира Акимкина и Кристина Коваленко, во главе с начальником отдела Виталием Логачевым, а также их коллеги из УФССП России по Республике Адыгея Азмат Ашибоков и Муслим Дечев, которым для участия в операции пришлось проделать 125 километров, отделяющих Краснодар от Майкопа, несколько часов сидели в засаде в подъезде дома безответственного отца. Гражданин и здесь потряс всех своей шпионской осторожностью: опасаясь встречи с представителями Закона, он забаррикадировался в квартире, практически не покидая её стен в течение нескольких часов.



На звонки и стук в дверь никто не отвечает, а меж тем, свет в квартире горит… Впрочем, свет горел недолго. Обесточить помещение – дело несложное, электрический счетчик установлен на лестничной площадке. Но даже после этого представителям закона пришлось прождать более двух с половиной часов. В конечном итоге выдержка приставов сделала своё дело – у должника сдали нервы.



Видимо устав сидеть в темной квартире, гражданин решил выйти на разведку. Он открыл дверь… и был незамедлительно задержан судебными приставами Специализированного отдела оперативного дежурства г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю, осуществляющими силовое прикрытие операции.



Дальнейшее развитие событий вряд ли входило в планы безответственного отца. Его принудительно доставили к судебному приставу-исполнителю, где под роспись вручили все необходимые документы. Теперь попытки скрыться от закона чреваты для него уголовной ответственностью.



В настоящий момент производятся действия по взысканию задолженности по алиментам.