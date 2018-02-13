Социальная платформа инвестиционного форума

Инновационную социальную платформу представят на российском инвестиционном форуме в Сочи, который стартует 15 февраля. «Лаборатория НКО» будет представлять единое пространство для демонстрации успешных социальных проектов и новых технологий, обмена опытом и креативными идеями в благотворительной сфере.

- Крупнейшие российские некоммерческие организации в интерактивном формате представят свое видение способов решения социальных задач, стоящих перед обществом, а также расскажут об актуальных направлениях работы российского благотворительного сектора. «Лаборатория НКО» на примерах продемонстрирует, что многообразные культурно-просветительские, экологические, социально-экономические и образовательные проекты в основе своей призваны решать одну задачу — оказать поддержку тем, кто в ней нуждается, - сообщает Росконгресс.

В работе необычной платформы примут участие крупнейшие благотворительные организации страны - "Форум Доноров", благотворительное собрание "Все вместе", благотворительные фонды "Линия жизни", "Искусство, наука и спорт", "Дети-бабочки", "Память поколений", "Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", "РЕНОВА" и другие. Гости "Лаборатории НКО" смогут получить представление о том, как современные технологии позволяют искусственно восстанавливать утраченные зрительные функции у слепых и слепоглухих людей в рамках презентации проекта "Бионический глаз: новые возможности для человека", в которой примет участие первый в России слепоглухой человек с установленным ретинальным имплантом. Паралимпийский чемпион Александр Филатов и паратлет, ведущий, многократный призер соревнований по плаванию Дмитрий Игнатов расскажут о том, как они достигли успеха, несмотря на ограниченные возможности здоровья.

Ирина СИЗОВА