Кубанцы должны Фонду капитального ремонта от 33 до 800 000 рублей

Приставы Кубани активно взыскивают задолженности жителей региона в пользу Фонда капитального ремонта. Работа эта была начала в ноябре 2015 года, когда в Управление ФССП России по Краснодарскому краю из судов начали поступать соответствующие исполнительные листы. За прошедшее время было возбуждено около 4200 исполнительных документов о взыскании с физических и юридических лиц задолженностей, взыскателем по которым выступает Фонд капитального ремонта. Общая сумма долгов превысила 28 млн. 800 тыс. рублей.

На сегодняшний день окончено порядка 2700 исполнительных производств на сумму 17 млн. 800 тыс. рублей. В работе остается порядка 1500 исполнительных производств на сумму более 10 млн. рублей.

Отметим, что нижний порог задолженности, фигурирующей в исполнительных листах, составляет всего 33 рубля. Такие маленькие долги характерны для должников – физических лиц. У организаций-должников долги больше, встречаются суммы до 800 тыс. рублей.

Управление ФССП России по Краснодарскому краю напоминает, что в случае неоплаты задолженности в определенный законом 5-дневный срок после заведения судебным приставом исполнительного производства, в силу вступает штрафная санкция в виде исполнительского сбора. Размер сбора составляет 7% от суммы взыскания, но не менее 1000 рублей для физических лиц и 10 000 рублей для юридических лиц.

Проверить наличие задолженности можно посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Краснодарскому краю.