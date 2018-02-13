Более четырех тысяч отделений Почты России стали доступны для людей с инвалидностью

Около 2,5 тысячи отделений Почты России стали полностью или частично доступны для маломобильной категории граждан в 2017 году. За два года реализации проекта «Доступная среда» Почта России адаптировала для людей с инвалидностью более 4000 почтовых отделений.



В 2016 году было оснащено необходимым оборудованием 1650 почтовых отделений. В 2017 году адаптировано 2444 отделений почтовой связи. В 2018 году проект «Доступная среда» будет реализован еще в 1650 отделениях Почты России.



Программа создания доступной среды разработана Почтой России в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ, определяющим порядок и условия обеспечения беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к объектам и услугам почтовой связи. Свыше 37 тысяч почтовых отделений осуществляют обслуживание людей с инвалидностью на дому.



На официальном сайте Почты России размещена информация об адаптации отделений почтовой связи для маломобильных граждан и других категорий людей с инвалидностью. Инвалиды по слуху и зрению, а также люди с ограниченной мобильностью могут самостоятельно воспользоваться почтовыми услугами, предварительно найдя на сайте Почты России ближайшее к своему дому отделение почтовой связи (ОПС), обеспеченное условиями для обслуживания граждан с инвалидностью. Также указаны ОПС, предоставляющие людям с инвалидностью, по заявке клиента, услуги почтовой связи по месту жительства или дистанционно.



Доступные отделения оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями. Во всех остальных почтовых отделениях с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж по порядку оказания услуг людям с инвалидностью.



Почта России на 100% выполнила плановые показатели по повышению доступности объектов и услуг в сфере почтовой связи, поставленные Правительством РФ перед Почтой России на 2016-2017 годы. Кроме того, все запланированные к открытию отделения почтовой связи нового формата будут отвечать самым современным требованиям доступной среды, рассчитанной на маломобильную категорию граждан.