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С июня рейсы из Сочи в Стамбул станут ежедневными

Вторник, 13 февраля 2018 10:28
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С 1 июня и до октября нынешнего года рейсы из Сочи в Стамбул станут ежедневными. Авиакомпания Turkish Airlines увеличит частоту полетов с нынешних четырех до семи.
При этом расписание полетов в Стамбул оставлено прежним — вылет из аэропорта в 1:05, прилет в Сочи в 2:40. В обратном направлении вылет из аэропорта «Адлер» в 4:15, прилет в Стамбул в 6:15.

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