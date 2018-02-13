С июня рейсы из Сочи в Стамбул станут ежедневными

С 1 июня и до октября нынешнего года рейсы из Сочи в Стамбул станут ежедневными. Авиакомпания Turkish Airlines увеличит частоту полетов с нынешних четырех до семи.

При этом расписание полетов в Стамбул оставлено прежним — вылет из аэропорта в 1:05, прилет в Сочи в 2:40. В обратном направлении вылет из аэропорта «Адлер» в 4:15, прилет в Стамбул в 6:15.