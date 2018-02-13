Масленица с Кубанским размахом: Краснодар идет на рекорд!

«Кубанская буренка» приглашает жителей родного края вместе отметить широкую Масленицу!

18 февраля в центре Краснодара каждый сможет не только полакомиться традиционными масленичными угощениями и проводить зиму, но и вместе с другими участниками праздника установить всероссийский рекорд!

Кубань славится щедростью и гостеприимством, потому и народные праздники здесь отмечают широко и вкусно! «Кубанская буренка», известный на юге России бренд натуральных молочных продуктов, приглашает всех отпраздновать Масленицу с «кубанским» размахом и вместе установить рекорд России в категории самого массового народного творчества на Кубани!

Роспись керамических изделий – известная масленичная забава. Эта народная традиция легла в основу предстоящего события всероссийского масштаба. В воскресенье, 18 февраля, c 13:00 до 15:00 на площади перед монументом «Аврора» по адресу: ул. Красная, д.169/1 гости и жители Краснодарского края смогут принять участие в масштабном мастер-классе по росписи керамических фигурок, выполненных в форме буренки. На празднике будут присутствовать представители Книги рекордов России. Если в мастер-классе одновременно примут участие 200 человек, это событие станет рекордом и будет зафиксировано в Книге.

И это еще не все! На праздничных выходных с 11.00 до 17.00 для гостей будут организованы увлекательные игры, викторины, фотоконкурс с призами от бренда, а также каждый сможет попробовать традиционные масленичные блинчики с густой сметаной «Кубанская буренка», сделанной из свежих сливок, и согревающий ароматный чай.

Проведите незабываемые праздничные выходные всей семьей на празднике Масленицы в компании «Кубанской буренки»!