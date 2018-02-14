В Сочи начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции подозревается в халатности

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала по Адлерскому району Сочи ФКУ УИИ управления ФСИН России по Краснодарскому краю. Он подозревается в халатности (ч.1 ст.293УК РФ).

По версии следствия, в уголовно-исполнительную инспекцию для исполнения поступило 52 приговора суда в отношении осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Получив указанные документы, начальник инспекции своевременно не передал их подчиненным сотрудникам для регистрации, учета и последующего контроля за исполнением назначенного наказания. В результате до ноября 2017 года исполнение приговоров не осуществлялось, осужденные фактически не отбывали наказание, контроль за ними и течение срока отбывания наказания не производился. Кроме того, длительная нерегистрация судебных приговоров приводит к нарушению ст.86 УК РФ, предусматривающей основания и сроки погашения и снятия судимости с осужденных, и, как следствие, нарушение их прав. Впоследствии данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.