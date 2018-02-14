В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора строительной организации по подозрению в уклонении от уплаты налогов

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и бывшего директора ООО «Вибротехстрой», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, директор предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 кварталы 2017 года, неправомерно включив в состав налоговых вычетов, тем самым внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 39,6 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.