Вячеслав Фетисов объявлен наставником общественного движения «Юнармия»

13 февраля 2018 г. – Депутат Государственной Думы, Заслуженный тренер России, выдающийся советский хоккеист Вячеслав Фетисов стал наставником военно-патриотического молодёжного движения «Юнармия», созданного по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году.



«Я считаю, что нам надо относиться к молодёжным проектам и движениям с особым вниманием. Роль воспитания подрастающего поколения в том, как будет развиваться наша страна завтра – трудно переоценить. Поэтому нам, старшему поколению, надо стараться быть причастными к такого рода проектам, стараться как можно больше передавать опыта, делиться важным и ценным с теми, кто через шаг придет нам на смену. В этом я и вижу смысл наставничества», – отмечает Вячеслав Фетисов.



Миссией наставника молодёжного движения «Юнармия» наделяются люди – легенды, заслужившие авторитет и уважение в обществе своим талантом, уникальностью, упорством и преданностью профессии, которыми они готовы поделиться с юными армейцами. Ранее было объявлено, что наставником движения также стал Никита Михалков.



«Здорово, что в конце февраля в парке «Патриот» пройдет большой форум «Я – ЮНАРМИЯ!». Съедутся юнармейцы со всей страны. Уверен, это будет очень интересно и полезно», – добавил Вячеслав Фетисов.



Молодёжный Форум, который пройдёт 22–23 февраля 2018 г. в парке «Патриот», объединит 8 тысяч лучших представителей юнармейского движения из всех субъектов Российской Федерации, общественных объединений и клубов патриотической направленности. В программе Форума – встречи с успешными людьми и мастер-классы с олимпийскими чемпионами, деятелями культуры, учёными, космонавтами, известными журналистами и блоггерами, популярными артистами, а также погружение в виртуальную реальность, управление дронами и сборка моделей самолётов, изготовленных на 3D-принтере. Завершится Форум большим праздничным концертом с участием российских звёзд.



Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются более 190 тысяч россиян в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.