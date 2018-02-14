В Абинском районе двое депутатов лишились мандатов за сокрытие сведений о доходах

Установили, что при подаче сведений о доходах, расходах и имуществе двое депутатов совета Абинского городского поселения укрыли доход, полученный ими в 2015 и 2016 годах. В общей сложности они не задекларировали доходы на сумму более 1 млн рублей, два объекта недвижимости и 16 банковских счетов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.



Прокуратура внесла в Совет депутатов городского поселения представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. После этого совет принял решение о досрочном прекращении полномочий депутатов в связи с утратой доверия.