В Краснодаре «черные риелторы» обманули 68 человек

В Краснодаре вступил в законную силу приговор против участников преступной банды. Наталья Рощупкина, Ольга Бударина, Светлана Шуткина, Анна Булдакова и Данил Яковенко похитили у 68 человек 95 миллионов рублей.

— В зависимости от роли и участия в преступлениях им назначены наказания на срок от 4 лет 6 месяцев до 6 лет со штрафами в от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.



В суде установили, что с 2010 года по 2013 год преступники выдавали себя за застройщиков или представителей администрации. Они предлагали потерпевшим квартиры по самой дешевой цене.



Низкую стоимость продаваемых квартир они объясняли тем, что застройщик делал администрации своеобразное вознаграждение за разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию. Покупатели передавали деньги и получали подложные документы об участии в долевом строительстве многоквартирного дома.



— Некоторым потерпевшим были выданы ключи от чужих квартир, — добавили в пресс-службе прокуратуры.



Всего банде удалось обмануть 68 человек. У каждого из них они похитили от 600 тысяч до пяти миллионов рублей. Общий ущерб превысил 95 миллионов.