За незаконное возведение пятиэтажного дома на застройщика подали в суд

Здание, расположенное на переулке Известинском, возведено с нарушением площади застройки и отступов границ участка.

Управлением муниципального земельного контроля администрации города Сочи были обнаружены нарушения в строящемся пятиэтажном здании. Согласно выданному разрешению на строительство объект должен был состоять из трех этажей с площадью застройки около 322 квадратных метров. В результате проверки было установлено, что застройщик возвел свайное поле площадью 500 квадратных метров. Отступы от границ участка отсутствовали, либо нарушены.



Материалы проверки были направлены в соответствующие ведомства. Администрация обратилась в Адлерский районный суд с иском о сносе самовольной постройки. Сейчас дело находится в рассмотрении, однако работы на объекте не прекращаются.