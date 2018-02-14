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За незаконное возведение пятиэтажного дома на застройщика подали в суд

Среда, 14 февраля 2018 07:35
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Здание, расположенное на переулке Известинском, возведено с нарушением площади застройки и отступов границ участка.
Управлением муниципального земельного контроля администрации города Сочи были обнаружены нарушения в строящемся пятиэтажном здании. Согласно выданному разрешению на строительство объект должен был состоять из трех этажей с площадью застройки около 322 квадратных метров. В результате проверки было установлено, что застройщик возвел свайное поле площадью 500 квадратных метров. Отступы от границ участка отсутствовали, либо нарушены.

Материалы проверки были направлены в соответствующие ведомства. Администрация обратилась в Адлерский районный суд с иском о сносе самовольной постройки. Сейчас дело находится в рассмотрении, однако работы на объекте не прекращаются.

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