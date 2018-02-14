В России будут реформировать систему среднего профобразования

На базе колледжей создадут региональные центры не только для обучения выпускников школ, но и для переквалификации взрослых.

Минобрнауки готовит масштабную реформу техникумов и колледжей. Проект стратегии развития профессионального образования в России сейчас находится в высокой степени готовности, сообщила «Известиям» замминистра образования и науки Ирина Потехина. В его основе — создание на базе колледжей региональных центров профессиональной мобильности, рассказал «Известиям» источник, знакомый с содержанием документа.

В этих заведениях будут обучать не только вчерашних девятиклассников, но и взрослых людей, которые столкнулись с невостребованностью на рынке труда.



Проект реформы системы среднего профобразования (СПО) создан по итогам мониторинга состояния колледжей в регионах страны. Главная проблема, которая была выявлена, — серьезно устаревшая материальная база, сообщила «Известиям» замминистра образования Ирина Потехина.



«Поменять ее сейчас во всех 3,5 тыс. заведениях СПО не хватит никаких денег — это очень дорогостоящее мероприятие. И не всегда это имеет смысл: если мы сейчас полностью поменяем материальную базу, уже через пять лет многое устареет», — пояснила Ирина Потехина.



Она отметила, что сейчас разрабатывается проект стратегии развития профобразования в России, но не стала раскрывать детали.