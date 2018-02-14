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Снести незаконные ларьки на перекрестках Краснодара поручил мэр города

Среда, 14 февраля 2018 07:39
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В феврале в Краснодаре на оживленных перекрестках стали появляться новые ларьки. Конструкции без фундамента рабочие наспех смастерили прямо на газонах между тротуарами и дорожным ограждением.

Один ларек возник на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко, а второй на остановке ТЭЦ. Глава Краснодара оказался просто в ярости, узнав об этом. Евгений Первышов назвал происходящее варварством.

Удивительно, но у предпринимателей есть право собственности на участки и объекты недвижимости, выданные еще в 2004 году.

- Сегодня мы их оспариваем, тем более что устанавливаются эти павильоны с нарушением границ земельных участков — на газонах, тротуарах, других общественных территориях. Нам необходимо принять все меры в интересах города и горожан, добиться их демонтажа, — сказал Евгений Первышов.

Сейчас правовой департамент администрации бросился устранять ошибки 15-летней давности.

- В настоящее время ведется работа по отмене решений судов о выделении земли, что даст возможность погасить зарегистрированное право собственности на строения на этих земельных участках, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара, отметив, что новые ларьки не внесены в утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов.

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