В Сочи построят завод по переработке мусора за 23 млрд рублей

В курортном Сочи решили бороться с проблемой накопления мусора капитально. В прибрежном районе решили построить завод по переработке мусора. Проект оценивается в 23 млрд рублей. И он будет построен по зафиксированной цене.

Чтобы принять такое решение в российской столице прошло заседание спецкомиссии. Именно там высокопоставленные чиновники решили: заводу по переработке мусора в Сочи – быть! Примечательно, что решено возвести строение по «зелёному» тарифу.



Мэр Сочи Анатолий Пахомов до апреля должен определить с местом, на котором расположат новое предприятие – такое поручение он получил от российского правительства. Главное требование – территория должна соответствовать всем природоохранным требованиям. Потенциальный проект также будет вынесен на публичные слушания.



Эксперты подсчитали – бюджету новая сочинская стройка обойдётся в 23 млрд рублей.