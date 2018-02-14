В Сочи построят завод по переработке мусора за 23 млрд рублей

В курортном Сочи решили бороться с проблемой накопления мусора капитально. В прибрежном районе решили построить завод по переработке мусора. Проект оценивается в 23 млрд рублей. И он будет построен по зафиксированной цене.
Чтобы принять такое решение в российской столице прошло заседание спецкомиссии. Именно там высокопоставленные чиновники решили: заводу по переработке мусора в Сочи – быть! Примечательно, что решено возвести строение по «зелёному» тарифу.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов до апреля должен определить с местом, на котором расположат новое предприятие – такое поручение он получил от российского правительства. Главное требование – территория должна соответствовать всем природоохранным требованиям. Потенциальный проект также будет вынесен на публичные слушания.
Эксперты подсчитали – бюджету новая сочинская стройка обойдётся в 23 млрд рублей.
В Сочи построят завод по переработке мусора за 23 млрд рублейСреда, 14 февраля 2018 07:42
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
В курортном Сочи решили бороться с проблемой накопления мусора капитально. В прибрежном районе решили построить завод по переработке мусора. Проект оценивается в 23 млрд рублей. И он будет построен по зафиксированной цене.