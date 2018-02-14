«Краснодар Водоканал» ведет реконструкцию крупного водопровода в Юбилейном

В рамках выполнения инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») ведет реконструкцию водопроводных сетей протяженностью свыше 1 000 метров диаметром 500 мм по ул. Алма-Атинской от ул. Урицкого до ул. Харьковской. Замена трубопровода позволит улучшить качество услуг и обеспечить бесперебойное водоснабжение десятков тысяч жителей Юбилейного микрорайона.



Мероприятия проводятся с применением метода горизонтально-направленного бурения, позволяющего осуществить прокладку трубопровода бестраншейным способом.



«В процессе реконструкции будет также выполнен ремонт колодцев, вентилей и запорной арматуры, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Стальные водопроводные сети будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Завершить мероприятия по реконструкции водопровода планируется уже в марте».



В целях удобств абонентов реконструкция участка сети проводится без отключения жителей от услуг водоснабжения.