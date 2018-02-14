На пляже Новороссийска снесли 2-этажный самострой

Февраль выдался напряженным для сотрудников Новороссийского городского отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю. Здесь ведутся активные работы по сносам самовольно возведенных строений. На прошлой неделе под контролем приставов был снесен комплекс зданий и сооружений центрального городского пляжа общей площадью более 2000 кв.м. Теперь пришла очередь 2-этажного капитального объекта недвижимости, расположенного также на центральном городском пляже.



Этот самострой подлежит уничтожению по решению Октябрьского районного суда г. Новороссийска. Взыскателем традиционно выступила администрация города-героя, ответчиком - ООО «Адмирал-Групп». Суд признал монолитное строение площадью 532 кв.м. самовольной постройкой, возведенной в водоохраной зоне. Также суд признал самострой аварийным и угрожающим жизни и здоровью неопределенного круга лиц. По решению суда ответчик должен был снести этот капитальный объект недвижимости своими силами. Поскольку этого не было сделано в установленные законом сроки, к сносу подключились представители службы судебных приставов, администрации города-героя и приглашенные рабочие со строительной техникой. Стоимость работ по демонтажу самостроя будет взыскиваться с ответчика.