На Кубани злостная нарушительница оплатила 80 штрафов

Судебный пристав-исполнитель Динского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю взыскал крупную задолженность с нарушительницы правил дорожного движения.

80 раз автомобиль гражданки попал в объективы камер дорожной видеофиксации. Общая сумма задолженности составила 54 000 рублей. Приступив к исполнительным действиям, судебный пристав сразу же столкнулся с проблемой: гражданка не проживала по адресу, указанному в исполнительном документе. С учетом того, что никаких актуальных контактных данных у представителя Закона не было, ситуация существенно усложнялась.



Как известно из старой поговорки, терпение и труд всё перетрут. Именно по такому принципу пошел судебный пристав. Применив к должнице все меры, предусмотренные Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», работник Службы отправился опрашивать соседей. Именно от них в конечном итоге удалось получить актуальный номер телефона женщины.



Узнав от судебного пристава о крупном долге, женщина неприятно удивилась. Еще сильнее ее смутили грядущие перспективы: арест имущества и возможный запрет на управление транспортными средствами. Неизвестно, какой из доводов оказался значимее, но спустя всего несколько дней накопленная задолженность была погашена в полном объеме. Должнице также пришлось уплатить исполнительский сбор.



Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.