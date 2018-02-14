Участники инвестиционного форума «Сочи-2018» смогут бесплатно воспользоваться сервисом Почты России

С 14 по 16 февраля Почта России возьмет на себя экспресс-доставку портфелей участников XVII Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» в любую точку мира. Специальные стойки Почты России, которая традиционно выступает логистическим партнером форума, открыты в Главном медиацентре Сочи.

Любой участник форума, отправляя портфель с материалами, сможет протестировать удобство, скорость и высокое качество экспресс-доставки Почты России. Портфели участников будут отправляться в современных почтовых коробках, которые можно сложить всего за 5 секунд. Упаковка выполнена в экодизайне из прочного картона, что обеспечивает максимальную сохранность вложения при транспортировке.

Помимо этого, участники форума смогут бесплатно отправить уникальную открытку с символикой инвестиционного форума своим друзьям, партнерам и близким во все регионы России и в любую страну мира, опустив в почтовый ящик, установленный на стойке Почты России. Эксклюзивная открытка по традиции выпущена федеральным почтовым оператором специально к международному событию.