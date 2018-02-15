Заплати налоги и останься владельцем «КАМАЗа»

Судебные приставы Динского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками налоговой инспекции провели рейдовое мероприятие по взысканию налоговых задолженностей с должников-юридических лиц. В ходе рейда представители Закона посетили не менее 10 адресов. Особенность работы с юридическими лицами состоит в том, что далеко не всегда их представителей можно найти по официальному адресу. Нередко организации осуществляют свою деятельность в совершенно другом месте.



Тем не менее, в данном конкретном случае судебные приставы добились результата. В ходе рейдового мероприятия составлены два акта описи и ареста имущества должников. В одной организации под арест попал грузовой «ЗИЛ», в другой - «КАМАЗ». Оба должника задействованы в агропромышленном комплексе, и оба накопили крупные долги перед государством.



Арестованные автомобили отправятся на процедуру оценки, но даже сейчас очевидно, что их рыночная стоимость оценивается сотнями тысяч рублей. В ближайшее время руководителям организаций предстоит определиться: погасить долги добровольно, либо же лишиться грузового транспорта, который в сельском хозяйстве жизненно необходим.



Следует отметить, что взыскание налоговых задолженностей – важное направление работы судебных приставов Кубани. Все средства, взысканные в соответствии с исполнительными документами, поступают в бюджеты различных уровней.