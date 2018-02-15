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В Краснодаре полицейские обнаружили на территории швейного цеха нелегальных мигрантов

Четверг, 15 февраля 2018 10:18
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На территории одного из швейных цехов правоохранители обнаружили 38 иностранных граждан. По итогам проверки выяснилось, что мигранты не оформляли документов, позволяющих им осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. Более того, у некоторых из них отсутствовали разрешения на пребывание в России.

Иностранных граждан доставили в полицию, где в отношении них стражи правопорядка составили 42 административных материала. По решению Советского районного суда Краснодара шесть иностранцев приговорены к штрафу и выдворению за пределы РФ. Остальных нарушителей оштрафовали на 2000 рублей.

В отношении работодателя возбуждено административное расследование по статье КоАП «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства», сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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