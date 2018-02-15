На Кубани 15 февраля ожидаются небольшие дожди

Температура воздуха ночью +2…-3 °C, при прояснении до -6 °C, днем +2…+7 °C, по югу местами до 12 °C. На Черноморском побережье местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем 7−12 °C, на участке от Туапсе до Сочи ночью 5−10 °C тепла, днем 11−16 °C.

В Краснодаре днем временами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 °C, днем 7−9 °C тепла.

Сочи +14…+16 °C слабый дождь.

Туапсе +12…+14 °C преимущественно без осадков.

Геленджик +9…+11 °C слабый дождь.

Новороссийск +8…+10 °C слабый дождь.

Анапа +8…+10 °C слабый дождь.

Крымск +9…+11 °C слабый дождь.

Славянск-на-Кубани +9…+11 °C слабый дождь.

Приморско-Ахтарск +4…+6 °C слабый дождь.

Ейск +4…+6 °C слабый дождь.

Тихорецк +5…+7 °C слабый дождь.

Кропоткин +6…+8 °C слабый дождь.

Армавир +6…+8 °C слабый дождь.

Лабинск +8…+10 °C слабый дождь.

Белореченск +9…+11 °C слабый дождь.

Горячий Ключ +9…+11 °C слабый дождь.

Краснодар +7…+9 °C слабый дождь.