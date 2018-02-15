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Краснодар представил на форуме в Сочи проект создания канатного метро

Четверг, 15 февраля 2018 10:19
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Это один из 7 проектов Краснодара на Российском инвестиционном форуме в Сочи в этом году.

Этот проект выдвинут городской общественностью, его инициаторы — члены Общественного совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам. Для Краснодара он важен в плане перспективного развития транспортной инфраструктуры. Таким образом у горожан будет альтернатива — возможность выбора, каким общественным транспортом пользоваться для поездок. Его реализация планируется исключительно за счёт частных инвестиций, бюджетные средства в проект вкладываться не будут. Цель представления проекта канатного метро на форуме в Сочи — его презентация потенциальным инвесторам.
глава города Евгений Первышов
Подробная информация о проекте развития в Краснодаре сети канатного метро размещена на мультимедийных экранах в краснодарской зоне на форуме.

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