Краснодар представил на форуме в Сочи проект создания канатного метро

Это один из 7 проектов Краснодара на Российском инвестиционном форуме в Сочи в этом году.

Этот проект выдвинут городской общественностью, его инициаторы — члены Общественного совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам. Для Краснодара он важен в плане перспективного развития транспортной инфраструктуры. Таким образом у горожан будет альтернатива — возможность выбора, каким общественным транспортом пользоваться для поездок. Его реализация планируется исключительно за счёт частных инвестиций, бюджетные средства в проект вкладываться не будут. Цель представления проекта канатного метро на форуме в Сочи — его презентация потенциальным инвесторам.

глава города Евгений Первышов

Подробная информация о проекте развития в Краснодаре сети канатного метро размещена на мультимедийных экранах в краснодарской зоне на форуме.