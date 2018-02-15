〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре 22 бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения

Четверг, 15 февраля 2018 10:20
Оцените материал
(1 Голосовать)

По состоянию на 22:00 14 февраля без электроснабжения оставались до 30 тыс. краснодарцев.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 22 бригады в составе 59 человек и 22 единиц специальной техники, сообщает Минэнерго РФ.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Большая часть Краснодара 14 февраля осталась без света — были обесточены многоэтажки в КМР, торговые центры «OZ Молл», СБС, в центре города стоят трамваи и троллейбусы.

В администрации Краснодара сообщили, что на ТЭЦ произошла аварийная остановка двух турбин. Массовое отключение света в Краснодаре не сказалось на работе аэропорта.

На подстанции на Восточно-Кругликовской 14 февраля около 15:00 произошел пожар. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать оперативный штаб в связи с аварией на ТЭЦ в Краснодаре.

Прочитано 103 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Краснодар представил на форуме в Сочи проект создания канатного метро Бизнес ЮФО и СКФО получил за год более 2,7 трлн рублей кредитов »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.