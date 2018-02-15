Бизнес ЮФО и СКФО получил за год более 2,7 трлн рублей кредитов

Объем банковских кредитов, предоставленных в 2017 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился по отношению к 2016 году в ЮФО на 8,7%, составив 2494 млрд рублей, в СКФО – на 13,6%, составив 255 млрд рублей. Выдача кредитов представителям малого и среднего бизнеса выросла в обоих округах практически одинаково – больше чем на 7%, в ЮФО эта категория заемщиков получила 578 млрд рублей банковских кредитов, в СКФО – 124 млрд рублей.

В обоих округах по отношению к предыдущему году увеличилась выдача кредитов сельхозпроизводителям (более существенно в СКФО – на 34,0% до 60,7 млрд рублей, в ЮФО – на 9,5% до 174,2 млрд рублей).

На рост кредитования бизнеса повлияли стабилизация экономической ситуации и снижение кредитных ставок. В декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в ЮФО уменьшились на 2,2 п.п. до 10,2%, в СКФО – на 3,0 п.п. до 9,9%.

В ЮФО большую часть корпоративных кредитов получили в 2017 году предприятия Краснодарского края (62% от объема выдачи в округе или 1541 млрд рублей) и Ростовской области (28%), в СКФО – предприятия Ставропольского края (76% или 193 млрд рублей). По темпам прироста выданных кредитов в ЮФО лидировали Республика Крым (+33,1%) и Ростовская область (+21,8%), в СКФО – Республика Дагестан (+36,5%).