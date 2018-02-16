Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Тихорецком районе

Во вторник, 20 февраля 2018 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Тихорецком районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Тихорецкому району (г.Тихорецк, ул. Гоголя, 69).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Тихорецкому району по телефону: 8 (86196) 7-01-37..

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.