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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Тихорецком районе

Пятница, 16 февраля 2018 09:01
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Во вторник, 20 февраля 2018 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в  Тихорецком районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.
Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Тихорецкому району (г.Тихорецк, ул. Гоголя, 69).
Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по       Тихорецкому району  по телефону: 8 (86196) 7-01-37..
Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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