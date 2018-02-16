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Подарок хоккейным филателистам: марка с юбилейным логотипом КХЛ вышла в почтовое обращение

Пятница, 16 февраля 2018 09:04
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В ближайшие дни в почтовые отделения Краснодарского края поступит в продажу почтовая марка, посвященная Континентальной хоккейной лиге. Марка вышла в обращение 15 февраля. Ее выпуск приурочен к празднованию 10-летнего юбилея Лиги. На почтовой марке изображен логотип юбилейного сезона Чемпионата КХЛ. Основную часть занимает цифра 10, подчеркивая историческую значимость предстоящего кубкового раунда.

В центральном отделении Почты России в Москве сегодня прошло гашение марки штемпелем первого дня. Гостями торжественной церемонии гашения марки стали вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея, управляющий директор МХЛ, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов и региональный управляющий макрорегиона Москва Почты России Алла Бондаренко.

Почтовая марка номиналом 22 рубля и размером 37х37 мм издана тиражом 225 тыс. экземпляров. К выпуску марки также изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы.

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