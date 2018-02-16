Активисты ОНФ приняли участие в церемонии закладки «Капсулы времени» в парке Краснодара

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного 75-летию освобождения от немецких захватчиков, на территории парка 30-летия Победы состоялось торжественное захоронение «Капсулы времени».

Кто-то не верил в то, что молодежь самостоятельно сможет воплотить проект сроком в 50 лет, но координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Евгений Чистяков, поддержал ребят и помог им осуществить задуманное. Являясь сотрудником завода по производству оборудования для общепита, он и организовал воплощение идеи, которая вылилась в довольно интересную конструкцию.

- "Капсула времени представляет из себя герметичный сосуд, выполненный из коррозиестойкой нержавеющей стали, способный выдержать условия нахождения в грунте не менее 100 лет. Уверен, что наши потомки будут приятно удивлены не только большим количеством приятных пожеланий и мудрых наставлений предков, но и качеством изготовления емкости,"- отметил Евгений.

Идея родилась еще давно и активная молодежь со всего края начала сбор посланий для будущих поколений. Записочки собирались на крупных мероприятиях, а когда их число переросло за сотню, ребята сделали большую капсулу, сделали её своими руками из лучших материалов, которые только смогли достать. Отдельно стоит отметить, что специалисты, приложившие руку к её изготовлению, не попросили денег за работу, а своим трудом внесли вклад в историю и конечно же вложили в капсулу и свои пожелания. В итоге, получилось написать потомкам действительно народное послание: и детям дошкольного возраста, и пожилым людям, было чем поделиться с поколением 2068 года!

Символично, что закладка «Капсулы времени» проходила вблизи музея «Боевой славы» как раз у той аллеи, которую прошлой осенью высадила команда «Молодежки ОНФ».