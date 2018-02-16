«Поколение М» разыскивает лучшего конструктора роботов среди школьников Кубани

Краснодар, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России в рамках благотворительного проекта «Поколение М» открывает конкурс «Робостанция» для юных конструкторов в сфере робототехники. Приз для главного победителя, которого выберут из всех российских конкурсантов, - поездка в Москву и обучение в настоящей школе Робошколе.



Конкурс проводится для детей в возрасте от 11 до 14 лет. Принять участие в нем может любой подросток, загрузив до 30 апреля 2018 года видеозапись на сайт pokolenie.mts.ru о том, как работает его робот и что он умеет делать. Лучшие работы будут представлены на Бале роботов, который МТС организует в Краснодаре уже в конце марта. В апреле же будут определены победители по всей стране, которые и получат главный приз.



В помощь всем желающим принять участие в проекте МТС дополнительно проведет мастер-классы на базе лаборатории робототехники КубГУ в Краснодаре. На таких встречах можно будет получить практические советы по моделированию от преподавателей лаборатории, а также помощь в записи конкурсных видеоработ.



«Мы впервые открыли такое конкурсное направление в нашем творческом проекте. Очевидно, что нашей компании очень близка эта технологичная тема, и мы видим у совсем молодых людей огромный интерес к таким занятиям. Уверена, что в Краснодаре нам предстоит совершить новые открытия и найти талантливых конструкторов, достойных того, чтобы перейти на следующий уровень и учиться робототехнике у самых лучших и признанных мастеров», - отметила руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.