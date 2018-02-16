ГУП КК «Кубаньводкомплекс» улучшает работу систем водоснабжения на Таманском полуострове

В рамках плановых мероприятий по обеспечению качественного и надежного водоснабжения специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» выполнили работы по замене регуляторов давления воды на редукторы давления в поселке Виноградном и в станице Фонталовской. Редукторы были установлены на водоводах диаметром 80 мм при вводе в разводящие поселковые сети для стабилизации и поддержания рабочего давления воды в населенных пунктах. Также редукторы гасят гидравлические удары и предохраняют от выхода из строя измерительные устройства, запорную и регулирующую арматуру, установленные на водоводах.

Редукторы давления воды являются незаменимыми при эксплуатации системы водоснабжения и используются в постоянном режиме. Они обеспечивают постоянный, равномерный поток и напор воды. Стабилизация давления происходит благодаря внутреннему лабиринту, проходя через который водная масса теряет скорость. На выходе вода объединяется в один поток с незначительной скоростью движения.

В отличие от регуляторов, редукторы давления воды имеют более широкий диапазон пропускной способности, они надежнее и неприхотливее.

За последние месяцы специалисты РЭУ «Таманский групповой водопровод» заменили регуляторы на редукторы давления воды также в поселках Сенной, За Родину, хуторе Соленом и в станице Старотитаровской.

«Работа ведется в направлении использования более современного оборудования, обеспечивающего наиболее эффективный режим работы по поддержанию стабильного давления в водопроводных сетях. Установка редукторов положительно влияет на качество услуг водоснабжения для наших потребителей. Работа в этом направлении будет продолжена», - пояснил Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод».