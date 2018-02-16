О чем просят кубанских приставов граждане

За прошлый год в отдел по работе с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю обратилось более 8000 человек. Не меньшее количество звонков поступило в течение 2017-го года на телефоны консультационного центра помощи сторонам исполнительного производства в Краснодаре (262-04-77, 262-74-14).



Звонили, писали, приходили на личный прием люди с разными вопросами и проблемами. Встречались среди них и юмористы. Некоторые после подробных консультаций о ходе исполнительного производства сватались к сотрудницам Службы, иные хотели «разобраться» с должниками, не имея на руках решения суда.



Один настойчивый мужчина под конец рабочего дня пытался связаться через кубанский консультационный центр с судебными приставами из Кемеровской области. Гражданин мотивировал свою просьбу тем, что «там не берут трубку, а здесь берут, поэтому меня с ними и соедините». В данном случае кубанским приставам оставалось только посоветовать гражданину попытаться дозвониться до нужных сотрудников ФССП в их рабочее время, ведь в Кемеровской области разница с московским (и краснодарским) временем составляет +4 часа.



Жительница Новороссийска требовала от судебных приставов алиментов. В ходе консультации выяснилось, что она даже не подавала в суд иск о взыскании с бывшего супруга платежей на содержание несовершеннолетнего ребенка. Другая женщина, проживающая в Горячем Ключе, и вовсе хотела получать от приставов алименты на свое содержание. Правда, внятно объяснить законность своих претензий кубанка так и не смогла…