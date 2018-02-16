Росатом поддержит строительство ветростанций в Краснодарском крае

Документ был подписан губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и генеральным директором «ВетроОГК» Александром Корчагиным. Общий объём инвестиций в проект составит 20,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении управляющей компании Росатома по ветроэнергетике «НоваВинд». Ввод ВЭС в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.



В 2016 году сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве. На территории Темрюкского и Ейского районов уже ведутся ветроизмерения, утверждён бизнес-план инвестпроекта.