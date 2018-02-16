Краснодар заключил 7 инвестиционных соглашений на 18 млрд рублей

«Форум в 2018 году проходит динамичнее и результативнее, чем в прошлом году. Он интереснее, здесь мы видим перспективы по привлечению реальных инвестиций, вклад в экономику нашего города, развитие его потенциала.



Есть интерес со стороны руководства нашей страны. Подписанные соглашения — это комплексные проекты. Если жилищное строительство — то обязательно с полной обеспеченностью социальными объектами, созданием и благоустройством зеленых зон», — сказал Евгений Первышов.



Подписаны соглашения о сотрудничестве:



— с ЗАО «ОЦВ» по модернизации участков железной дороги, проходящих через Краснодар;



— с компанией «ЮгСтройИмпериал» по строительству в пригороде Краснодара нового микрорайона «Родные просторы» (со школой и тремя детсадами) на 12,8 миллиарда рублей.



— с компанией «ИНСИТИ» о строительстве трёх литеров жилого комплекса «ИНСИТИ-Парк» и благоустроенного бульвара рядом с ними (989 миллионов рублей).



Евгений Первышов провёл ряд деловых встреч и переговоров с представителями российского и иностранного бизнеса, госкорпораций и других структур.