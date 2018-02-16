История казначея, или Кому адресовано «письмо с того света» главаря банды Цапков

Наша газета неоднократно обращалась к теме правового беспредела, который продолжается в Кущевском районе Краснодарского края, несмотря на то, что вопрос этот уже давно вышел на федеральный уровень и обсуждается в СМИ широкой общественностью. Публикации в основном были посвящены теме незаконного захвата земли, в котором граждане обвиняли владельца Агрокомплекса «Кущевский» Федора Стрельцова и его доверенных лиц, включая бывшую судью Кущевского районного суда Светлану Мартынову (находится сейчас под стражей по уголовному делу о мошенничестве). Этой теме также был посвящен отдельный репортаж мэтра российской журналистики Владимира Соловьева, гостями которого стали кущевский предприниматель Борис Гурдисов и адвокат Сергей Лаптев, рассказавшие о конкретных фактах отъема собственности.

Страна вздрогнула

Стоить напомнить читателям, что зверское убийство в станице Кущевской Краснодарского края всполошило в ноябре 2010 года всю страну. Были убиты двенадцать человек, в том числе дети, младшей из которых — внучке фермера Сервера Аметова Амире был всего один годик.

Чудовищное убийство оказалось последней каплей, переполнившей море беззаконий, которые творили члены ОПГ «Цапковские» еще с 90-х годов прошлого века. Вскрылись факты многолетнего террора, который на виду у власти и правоохранителей творили Цапки, являясь одновременно «успешными» бизнесменами и депутатами, Кущевская стала синонимом правового беспредела, повальной коррупции, сращивания местной власти с бизнесом и криминалом. «Неожиданно» власть и страна узнали, что население Кущевской жило в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих детей. Банда головорезов действовала на севере Кубани много лет, но правоохранительная система оставалась безучастной к тому беспределу, который творился на казачьей земле, силовики в силу каких-то причин бездействовали.

Владимир Путин, в то время занимавший пост премьер-министра, в декабре 2010 года в ходе телепрограммы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» дал жесткую оценку случившемуся, заявив, что «произошедшее есть результат провала всей системы правоохранительных органов» и что «все органы власти оказались несостоятельными». «Это еще один сигнал, чтобы общество встряхнулось и сама власть встряхнулась на всех уровнях, в том числе на федеральном, и внимательнее смотрели, что у нас происходит в регионах»,— подчеркнул тогда нынешний президент.

В электронной энциклопедии «Википедия» сегодня можно найти целый раздел о массовом убийстве в станице Кущевской и его огромных последствиях. В популярном сетевом справочном издании содержатся сведения о ходе расследования. Впрочем, как велось следствие, можно узнать и по подшивкам всех крупных общественно-политических российских газет последних лет.

Под личным контролем главных лиц

Известно, что следственные действия проводились лучшими оперативниками страны и края. Контроль за ходом расследования вел лично председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, лично выехавший на место трагедии.

В федеральные следственные органы незамедлительно стала поступать информация (и самое главное — ее начали принимать) о многочисленных преступлениях группировки, совершенных на протяжении двух десятков лет. Всплыли дела банды Цапков об изнасиловании 220 девушек, грабежах, нападениях, нанесении тяжких телесных повреждений, убийствах и так далее. Специальной комиссией Генпрокуратуры найдены грубые нарушения в работе правоохранительных органов Краснодарского края. Были выявлены многочисленные случаи, когда принимались незаконные решения о приостановлении и прекращении уголовных дел. Генпрокуратурой был поставлен вопрос об отмене более 1,5 тысячи незаконных процессуальных решений и постановке на учет 242 сокрытых органами внутренних дел преступлений. Признано незаконными около сотни постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Комиссия также потребовала завести более десяти уголовных дел об убийствах в случаях, когда люди пропадали без вести.

Привлечен был к уголовной ответственности и «оборотень в погонах» — Александр Ходыч, начальник центра «Э» ГУ МВД по Краснодарскому краю, кум Сергея Цапка. В пользу бандитов у людей отнимали бизнес, ведь Цапки были не просто головорезы — их верхушка активно занималась бизнесом.

Одним из тех, кто делает бизнес в районе, является и Федор Стрельцов. Местный предприниматель Николай Гордик обвиняет его в инициировании своего уголовного преследования — как результат Николай лишился имущества. Пока ответственности по заявлениям Гордика никто не понес, но стало известно, что Прокуратура Краснодарского края потребовала от следственного комитета возобновить расследование этого приостановленного уголовного дела.

Двадцать второго декабря 2010 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично провел оперативное совещание в Кущевской. Он дал высокую оценку работе следственно-оперативной группы, поручил более тщательно и скрупулезно проводить следственные действия по данному уголовному делу. Тридцатого декабря, под занавес 2010 года, в Кущевке был назначен новый начальник районного ОВД — прежний был снят по совместному решению губернатора и начальника ГУВД края. Трагедия в Кущевке повлияла и на решение о лишении поста и Александра Кучерука, бывшего главного милиционера Кубани.

Кто такие Цапки?

Вся страна гадала, кто же такие Цапки, откуда они взялись, как построили свой бизнес, кто их покровители, как получали крупные кредиты в Россельхозбанке, почему их никто не трогал и т. д.? Все ответы лежали на поверхности, но власти было невыгодно на них отвечать. Поэтому следствие сосредоточилось только на уголовной составляющей, правда, посчитав, что семейные предприятия Цапков «Артекс-Агро» и «Юг Агротехника» созданы преступным путем, их активы приобретались с нарушениями закона. К уголовной ответственности за мошенничество была привлечена мать главаря банды — Надежда Цапок, сейчас она еще отбывает наказание. Вне поля зрения следователей осталась жена Цапка — Анжела-Мария, на которую была оформлена «Юг Агротехника», где сотрудниками, как и в «Артес Агро», числились члены банды. Без внимания следователей осталась и деятельность другого сельскохозяйственного холдинга — «Севера Кубани». Следователи просто не стали трогать эту тему или им не дали. Молчал и Россельхозбанк, которого Цапки «кинули» на 7 млрд руб. Без внимания следователей остались и ставропольские фирмы, через которые казначей банды обналичивал незаконно полученные кредиты.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черных. Этих людей

обвинение называло «основными киллерами банды». Вячеслав Цеповяз и Николай Цапок были приговорены к двадцати годам лишения свободы, Владимир Запорожец — к девятнадцати годам.

Известие о смерти Сергея Цапка распространилось в июле 2014 года. Причиной ничего не предвещавшего конца названа острая сердечная недостаточность. А перед тем, как у Сергея Цапка случился инсульт, его гражданская жена Анжела-Мария, как теперь выясняется, продала водителю названного банка Назаренко приносивший многомиллионные прибыли процветающий бизнес «Юг Агротехника».

Письмо с того света

Казалось бы, что все участники жуткого преступления, произошедшего в ноябре 2010 года, осуждены, все члены банды получили заслуженное наказание. Но поступающие в СМИ данные, заявления граждан в правоохранительные и следственные органы свидетельствуют об обратном, граждане открыто говорят о том, что один из «деловых» партнеров банды Цапков — их казначей остался на свободе и продолжает, используя суды и правоохранителей, контролировать район, отнимая собственность у людей.

Нельзя оставить без внимания обращение более пятисот пайщиков колхоза «Заря», которые написали письмо президенту РФ с просьбой защитить их от владельца Агрокомплекса «Кущевский» Стрельцова. К федеральной власти на днях обратился и житель станицы Кущевской Борис Гурдисов, открыто заявивший в отношении Стрельцова и его покровителей. К президенту страны направила свое письмо и Алла Дзюба с обвинениями в рейдерском захвате собственности их семьи. Таких обращений, как считают граждане, накопилось достаточное количество для проведения тщательной проверки прошлого и настоящего Стрельцова.

На днях в средствах массовой информации было опубликовано примечательное письмо, которое авторы публикаций назвали как письмо покойного главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка. Эдакое «послание с того света».

Письмо содержит интересный вираж. Главарь банды Сергей Цапок в нем припоминает некоему Федору общие с ним темные дела и советует не ущемлять экономические интересы его супруги Анжелы-Марии, которые касаются ее предприятия «Юг Агротехника». В письме говорится, что следствие настаивает на том, чтобы Цапок сдал «партнера», но главарь цапковских решил, что готов отказаться от обвинения за компенсацию его жене Анжеле-Марии в размере 300 млн руб. Вот выдержка из этого письма-угрозы: «Б… мне подсовывал досудебное соглашение, и если бы я его подписал, то не получил бы пожизненно, но я должен был полностью рассказать… за твои дела в Ставрополе и наши совместные дела. Но, как видишь, я получил пожизненно, а ты на свободе. Или ты думаешь, что тебя не за что сажать?»

Империя, созданная на крови

Многолетнее рейдерство банды, в результате которого прирастали землей цапковский «Артекс-Агро» (только официально — 17 тысяч гектаров), а также деятельность предприятий «Слава Кубани», «Север Кубани», Юг Агротехника» вообще оставлены без внимания, пишет «Новая газета»: «Но интересно посмотреть, как расходилось имущество убитых цапками предпринимателей. Вот богатейшее хозяйство фермеров Богачевых — Валерия и его сына Романа, расстрелянных 16 сентября 2003 года. „Агротехмаркет” (6,5 тысячи гектаров пахотной земли, кирпичный завод, техника, база), предприятие по обработке полей — на 5 вертолетов, свиноферма „Кубань-Бекон”, мельница в Кисляковской, „Интерсервис” (автомастерская, магазин, кафе). Агротехмаркет — под самый сбор урожая — был объявлен банкротом — притом что

активы в 4 (!) раза превышали полную сумму кредита предприятия; вся земля в конце концов была распределена между цапковскими „Артекс-Агро”, „Славой Кубани” и „Севером Кубани”. Еще „Славе Кубани” отошли вертолеты — притом что долг перед банком, которому вертолеты как бы должны были отойти, не был погашен ни рублем. Огромная мельница Богачевых отошла „Северу Кубани”. Остальные две фирмы помельче достались местной власти…»

«Российская газета» также неоднократно во весь голос трубила о связи бизнеса Стрельцова с цапковской бандой. В феврале 2016 года в материале «Самим не хватает» правительственная газета написала о том, что арестованное имущество Цапков уводят от исков потерпевших.

Если отталкиваться от публикаций в федеральных СМИ, в 2008 году Стрельцов слыл в Кущевском районе успешным аграрием, возглавлявшем «Кубань-Агро». Этот агрохолдинг, образованный в 2007 году, уже в следующем выбился в число передовых хозяйств края, в составе которого значились девять оказавшихся на грани банкротства предприятий Кущевского и Староминского районов с обрабатываемыми площадями свыше ста тысяч гектаров. По имеющейся из СМИ информации, ООО СК «Север Кубани», являвшееся одним из девяти предприятий «Кубань-Агро», возглавил 23-летний аграрий-вундеркинд Андрей Цеповяз, а тремя совладельцами предприятия были вначале Вячеслав Цеповяз, Сергей Цапок, Виталий Иванов. Но в ноябре 2009 года «Кубань-Агро» было… ликвидировано. На прекратившем существование агрохолдинге висели крупные долги по кредиту, выданному Россельхозбанком. Почему-то руководители уважаемого банка не придавали этому долгу большого значения. И в итоге бывший гендиректор «Кубань-Агро» и совладелец ГК «Север Кубани» так и не ответил перед законом за невозвращенные кредиты. Ведь в 2010-м произошла кущевская трагедия, а на ее фоне долги, пусть и крупные, банку ликвидированного предприятия выглядят несущественным преступлением.

А обратить внимание следователей есть на что.

Подмоченная репутация

Информация о настоящей роли еще одного человека — казначея, ведавшего финансовыми потоками банды, не секрет ни для жителей Кущевской, ни для самих правоохранителей и следователей, пишет ряд журналистов. Но по ряду причин следственные органы в то время сосредоточились лишь на самом тяжком преступлении — массовом убийстве. Казначей, как водится, в таких историях не участвует. Это обстоятельство и позволило ему остаться на свободе, как считают журналисты. Все эти годы он пытается представить себя перед общественностью как респектабельного дельца, способного решить все вопросы через связи в судебной и правоохранительной системах.

Сразу всплывает история, о которой писали многие СМИ,— о том, как пожилая жительница Кущевского района Анна Данько в судебном иске упомянула о связях Стрельцова с Цапками. До такой степени задело Стрельцова это упоминание, что он возбудил в мировом суде уголовное дело по клевете, лично присутствовал на заседаниях, добиваясь судебного решения, возможно, он хотел удовлетворить задетое самолюбие, а может, и создать некое подобие преюдиции от обвинения на участие в экономических делах банде. Неизвестно, насколько устроит заявителя итог, но А. И. Данько присудили штраф в размере пяти тысяч рублей.

По аналогии с Данько Стрельцов подал иск в Кущевский районный суд к новому своему «обидчику» — Борису Гурдисову, требуя моральной компенсации в размере 300 миллионов рублей. Какая-то очень знакомая цифра… Что ж, Борису Гурдисову ничего не остается, как защищать себя и тем самым выводить истинных виновных на чистую воду, коль представился такой повод.

Какие еще нужны доказательства?

О безнаказанности отдельных кущевцев за содеянное неоднократно заявляли публично многочисленные потерпевшие. Почему же правоохранители не спешат внять доводам всех тех, кто представляет многочисленные доказательства вины служивших Цапкам? Ответ на этот вопрос тоже напрашивается сам. И он хорошо сформулирован в той же «Новой газете»: «Деньги, в отличие от банды цапков, умеющих пользоваться перчатками и скотчем, сжигающих одежду и меняющих номера машин, оставляют ясные следы. По этим следам несложно пройтись. Да, Кущевская была максимально далека от правового поля, но совершать такие сделки и банкротить хозяйства без участия судов, чиновников, налоговой и слепоты,— а иногда, напротив, активного участия — правоохранительных органов было невозможно. А значит, можно установить, кто занимался моментальной регистрацией сделок и переоформлением земельных паев, кто — и почему — принимал решения о баснословных кредитах, поднимавших подцапковские фирмы, и кредитах, становившихся поводом для рейдерства, кто фабриковал дела против сопротивлявшихся рейдерству, и поборам фермеров. Этого не сделано и сделано, вероятно, не будет…»

И Федор Стрельцов, как будто зная, что пока нет политической воли руководства края и страны навести полный порядок в кущевских делах, дает интервью местным изданиям. Он сетует, что ему приходится постоянно объяснять, что он не имеет никакого отношения к банде Цапка: «Эта нечистоплотная возня сильно раздражает. Я никогда не был судим, на меня не возбуждались дела. Когда шло следствие по Цапкам, неоднократно давал показания, отвечал на все вопросы правоохранительных органов. Но давайте разделять честный бизнес и преступления».

Но разделить-то не получается. Люди, которые остались без земли, имущества, бизнеса, не хотят туманных объяснений, они винят конкретных людей и хотят, чтобы по закону ответил каждый, чьи руки нечисты.

Сегодня живой пример того, что никакой статус и связи не помогут преступникам и коррупционерам, если руководство страны проявит политическую волю,— ситуация в Дагестане, где арестована верхушка правительства, уличенная в крупных хищениях бюджетных средств. Как сказал на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это целенаправленная системная работа, которая проводится по всем регионам. И потерпевшие от беспредела оставшихся на свободе из банды Цапка хотели бы, чтобы следующим регионом для восстановления закона и порядка стала именно Кущевка.

Марина КЕМЕРОВА

Выдержки из СМИ

«На Кубани продолжают терроризировать и убивать фермеров. Потому что арестованные Цапок и его банда — всего лишь ветви коррупционного древа Собственников общедолевой земли в ст. Кисляковской Президиум краевого суда вернул „Северу Кубани”.

Так в царские времена суд возвращал беглых крепостных помещикам В №6 нашей газеты мы опубликовали репортаж с места еще одного трагического события в Кущевке — убийства председателя районной Ассоциации фермеров Олега Петрянкина. («Дело Цапков живет?», «Крестьянин», 8-14 февраля). Правоохранители — и местные, и федеральные — дружно высказали версию, что в данном случае имеет место быть банальное разбойное нападение ради наживы, „бытовуха”.

Коллеги Петрянкина — фермеры убеждены в другом — это заказное убийство. Чтобы посеять страх, заставить хлеборобов смириться с другой „бытовухой” — чиновно-бандитским беспределом, который по-прежнему творится в районе на глазах у властей и правоохранителей».

Дословное воспроизведение фрагмента материала, распространенного на сайте «Крестьянина», 02.03.2012, «Кущевка-2: корни не обрублены»

«Остались без решения проблемы и в Кущевском районе. Там орудуют структуры, подконтрольные бывшей цапковской бригаде, рассказывает местный фермер Сергей Сайдук.

— Они захватывают землю уже на протяжении четырех лет. Не только в нашем районе, они шустрят и в Ленинградском, и в Павловском районах. В 2014 году у нас забрали 1700 гектаров собственной земли и около 600 гектаров паевой: более 85 человек под себя закабалили, сделали крепостными. Теперь у нас в два раза меньше земли, чем было.

Как говорят в районе, это соратники Цапка: Цапка нет, а дело его живет. Не знаю название холдинга, они всегда инкогнито работали».

Дословное воспроизведение фрагмента материала, распространенного на сайте Информационно-аналитического сетевого издания «ПРОВЭД», 22.04.2016, «Пятьсот отчаявшихся фермеров Кубани отправили Путину письма голубиной почтой»

«На оставшихся землях „Артекс-Агро” (официально — более 10 тыс. га, неофициально — более 30 тысяч) сейчас идут сельхозработы. Ими руководит предприятие „Маяк”, а рабочие и техника относятся к предприятию „Север Кубани”. История этих компаний дает ответы на многие вопросы. Помните кущевского фермера Валерия Богачева? Его вместе с сыном Романом в 2003 году убил Виталий Иванов из цапковской банды (такова официальная версия). Так вот, у фермера Богачева в соседней станице Кисляковской были земли, около 10 тысяч га. После убийства земля перешла Сергею Дзюбе. Это бывший депутат районного совета, которого связывают с бандой Цапка. Сейчас Дзюба сидит в тюрьме за махинации с кредитами. Получив земли, ранее принадлежавшие Богачеву, он инициировал создание компании „Север Кубани”. Учредителем был Виталий Иванов, убивший Богачева (в ходе следствия „по цапкам” он, по официальной версии, повесился). Затем Сергей Дзюба ушел в тень, а „Север Кубани” возглавил некто Александр Алексеевич Пономарев. Позже Пономарев стал руководить предприятием „Маяк”, а „Север Кубани” возглавил Андрей Цеповяз — младший брат Вячеслава Цеповяза, входившего в цапковскую банду. Сейчас ее учредителем значится некто Федор Стрельцов из кубанского села Успенское (это совершено другой район Кубани). Повторю, именно „Маяк” совместно с „Севером Кубани” сейчас организовали обработку земель „Артекс-Агро”.

В этой схеме есть еще одно звено — Кущевский районный суд. Это он строчил решения о передаче арендаторов с земельными участками компании „Север Кубани”. Причем согласия самих арендаторов никто не спрашивал. Постепенно „Север Кубани” освоил земли другого местного сельхозпредприятия, „Нива Кубани”. Так что компания процветала почти как „Артекс-Агро”».

Дословное воспроизведение фрагмента материала, распространенного на сайте «Новой газеты Кубани», №62, 06.006.2012, «Передел беспредела»

«В 2016 году владелец Агрокомплекса „Кущевский” и по совместительству бывший генеральный директор агрохолдинга „Кубань-Агро”, совладелец ГК „Север Кубани” Федор Стрельцов дал одному известному российскому изданию интервью, которое было озаглавлено достаточно патетически: „Не мешайте станице работать”.

Беседа с крупным аграрием Федором Евгеньевичем проходила сразу после вынесения Кущевским районным судом приговора Надежде Цапок и ее подельникам.

Посыл публикации заключался в следующем: якобы станичники обратились к журналистам и попросили наконец написать материал не о банде Цапков, а о том, как развивается Кущевский район, об успехах в сельском хозяйстве. Представители СМИ решили обратиться именно к Федору Стрельцову, чей комплекс, по его же словам, является „одним из сельскохозяйственных флагманов северной зоны Краснодарского края — обрабатывает почти 10 тысяч гектаров”. Описывая свои успехи на сельскохозяйственной ниве, Стрельцов не преминул сказать и о том, что он «порой сталкивается с навязанным ярлыком „кущевский”, фермеру приходится объяснять, что он не имеет никакого отношения к банде Цапка».

— Имидж „бандитской станицы” для Кущевской, к сожалению, по-прежнему актуален. И знаете, почему? Иногда бывает так, что в обычном хозяйственном споре победителем становится тот, кто первым обвинил оппонента в причастности к цапковским делам. Это стало такой беспроигрышной картой,— рассказывал владелец Агрокомплекса „Кущевский”, видимо, предчувствовавший, что ему предстоят долгие тяжбы и уголовные дела, связанные с АО „Маяк” и пенсионеркой Анной Данько, земля которых перешла Стрельцову и другим лицам.

Почему же стоит обратить внимание именно на эти слова Федора Евгеньевича? Да потому что, несмотря на все его заверения и выступления в прессе, вопросы к его деятельности, к тому, каким способом он получил земли, которые сейчас обрабатывает его агрокомплекс, есть.

У людей возникают аналогии с тем, как цапковская банда прирастала земельными наделами, используя свои связи в судах.

Следственные органы Краснодарского края и Ростовской области уже заинтересовались деятельностью Стрельцова и других лиц, которым сейчас приходится придумывать оправдательные версии нежданно нахлынувшего земельного богатства».

Дословное воспроизведение фрагмента материала, распространенного на сайте «Кубани сегодня», №44, 18.05.2017, «Феодальная вотчина»