Почта России, ВТБ и Магнит подписали меморандум на форуме «Сочи 2018»

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ФГУП «Почта России», банк ВТБ (ПАО) и ПАО «Магнит» подписали меморандум о стратегическом партнерстве.

Со стороны Почты России документ подписал президент – генеральный директор Николай Подгузов, со стороны ВТБ – председатель правления Андрей Костин, со стороны «Магнита» – генеральный директор Сергей Галицкий.



Согласно условиям меморандума, стороны намерены разработать концепцию нового розничного формата для комбинированного оказания офлайн торговых, почтовых, логистических и банковских услуг своим клиентам. Дополнительно на базе анализа потребительских предпочтений предполагается разработать и внедрить оптимальные онлайн механизмы продажи товаров и услуг, а также совместные программы лояльности в целях повышения качества и удовлетворенности клиентов.



«Реализация меморандума поможет создать технологичный, комплексный формат логистических и почтовых услуг для розницы. Это позволит значительно повысить уровень сервиса и эффективность использования ресурсов как Почты России, так и компаний-партнеров», - подчеркнул генеральный директор Почты России Николай Подгузов.



Почта России и «Магнит» планируют рассмотреть возможность создания совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу Почты России, а также скоординированно использовать мощности распределительных и сортировочных центров обеих компаний, транспорт по широкой сети маршрутов в России.



Кроме того, ВТБ планируется определить в качестве опорного банка для обслуживания стратегического партнерства.



На церемонии подписания меморандума Андрей Костин отметил, что данное стратегическое партнерство – важный шаг на пути к созданию современной высокотехнологичной платформы, способной объединить лидеров рынка различных отраслей для максимального удовлетворения потребностей клиентов по принципу «одного окна».