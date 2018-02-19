Олимпиада в миниатюре

Миниатюрный Олимпийский парк появился в Сочи. Он расположен на новой зоне отдыха, посвященной Олимпиаде 2014 года, которая открылась на Имеретинской набережной. Посвятили арт-объект строителям, усилиями которых к 2014-му году была полностью обновлена вся инфраструктура Сочи.

- Мы отдаем дань уважения и признательности строителям, которые в рекордные сроки и ценой невероятных усилий создали, по сути, два новых курорта – горнолыжный на Красной Поляне и прибрежный здесь, на месте болот Имеретинской низменности. Более миллиона человек «прошли» за пять лет через наши «олимпийские» стройки. Каждый из них внес свой вклад, свое умение, частичку своей души в то, чтобы у России появился такой курорт. Спасибо им за это, - подчеркнул на торжественном открытии глава города Анатолий Пахомов.

Олимпийская набережная в Имеретинском районе является самой протяженной в Сочи – более шести километров вдоль побережья. Она включает в себя 21 современную пляжную территорию, одна из которых претендует на получение «Голубого Флага» - престижной премии, которую международный экспертный совет присваивает лучшим водным территориям мира.

- Сегодня в стране реализуется масштабная программа по созданию городской среды. За первый год ее реализации сделано очень много. Появились тысячи городских пространств, имеют эстетический вид десятки тысяч дворовых территорий. Мы будем продолжать эту программу, деньги выделяются из федерального бюджета и распределяются среди муниципалитетов. Все населенные пункты, где проживает более 1000 человек, уже утвердили пятилетние программы благоустройства, - рассказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак.

К началу курортного сезона у миниатюрного Олимпийского парка будет открыт фонтан и оформлена входная группа.

Ирина СИЗОВА