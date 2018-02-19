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Почта России направит около 2 млрд рублей на повышение зарплат почтальонам и операторам в 2018 году
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Почта России направит около 2 млрд рублей на повышение зарплат почтальонам и операторам в 2018 году
Понедельник, 19 февраля 2018 05:42
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