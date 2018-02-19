Время южных перемен

На завершившемся в минувшие выходные дни Российском инвестиционном форуме "Сочи-2018" было подписано 538 соглашений на 794 миллиарда рублей. Рекордные показатели! Кроме того, форум показал, что в южных регионах страны сформировался новый мощный центр деловой активности. Огромная территория, включающая в себя Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Адыгею и Крым сейчас динамично развивается, сюда потянулись многомиллионные финансовые потоки, а вслед за ними десятки тысяч российских граждан, мечтающих о хорошей работе, достойной зарплате и высоком уровне жизни.

Проходящие в Сочи инвестиционные форумы всегда становились точными индикаторами деловой активности нашей страны. Здесь можно увидеть передовые проекты, узнать о главных тенденциях экономического развития, понаблюдать, как тщательно инвесторы выбирают точки приложения для своих капиталов. Завершившийся в минувшие выходные дни Российский инвестиционный форум "Сочи-2018" исключением не стал! А кроме того, в этот раз на каждом выставочном стенде, во время каждой дискуссии специалисты говорили о появлении нового, южного центра деловой активности страны. Ведь именно в южно-российском направлении сейчас активно потекли отечественные и зарубежные капиталы. И долго искать объяснений этому не приходилось.

Причина первая - новый общенациональный транспортный коридор. Сейчас вся страна с огромным вниманием наблюдает, как идет строительство Крымского моста. Оно уже вступило в завершающую фазу, мостовые пролеты уже смонтированы, дорога для передвижения строительной техники проложена. К концу 2018 года появится полотно скоростного шоссе для автомобилей, еще через год здесь начнется движение железнодорожных составов. И это не просто возникнет мост! Появится целый транспортный коридор в направлении "Москва - Воронеж - Миллерово - Ростов-на-Дону - Краснодар - Славянск-на-Кубани - Тамань - Керчь - Симферополь - Севастополь". Уже сейчас на различных его участках происходят серьезные перемены. Севернее Миллерово проложен новый участок железнодорожной линии в обход украинской территории. Начались работы по созданию скоростной магистрали в обход Аксая, которая протянется западнее Ростова-на-Дону от Новочеркасска до Батайска. Много лет пылился в кабинетах архитекторов проект западного обхода Краснодара, сейчас он оказался востребованным, начинается строительство нового шоссе из района станицы Динской, через Новотитаровку и хутор Копанский до станицы Марьянской. Железнодорожники начали реконструкцию ветки от Тимашевска до Славянска-на Кубани. На территории Крыма быстрыми темпами строится 250-километровая трасса от Керчи через Симферополь к Севастополю. Что же тут удивляться, что на инвестиционном форуме "Сочи-2018" администрация Славянска-на-Кубани представила проект развития придорожного сервиса на территории большого района, а руководители Армавира сообщали о начале строительства машиностроительного завода по изготовлению дорожной техники и антигололедной смеси. Смелое политическое решение Президента России Владимира Путина по вопросу о воссоединении с Крымом через четыре года оборачивается серьезными экономическими достижениями - ускорением развития всей нашей страны.

Причина вторая - рекордные урожаи сельскохозяйственной продукции, полученные Россией в 2017 году. Как это отразилось на выставочных стендах Российского инвестиционного форума в Сочи? Приведем несколько конкретных примеров.

Много лет после развала СССР стояли в запустении цеха огромного консервного комбината в Крымске. По объемам выпускаемой продукции когда-то этот комбинат занимал второе место в Европе (!). Ну а затем вдруг стал никому не нужным, поскольку нашу страну завалили поставками залежалых консервов со складов НАТО. Можно только радоваться, что после воссоединения Крыма с Россией озлобленная Европа ввела санкции против нашей страны. Вот, наверное, вздохнули облегченно российские крестьяне. Есть спрос на их продукцию - есть огромные урожаи! И вот вновь заработал консервный комбинат в Крымске, прошлой осенью на его возрожденных поточных линиях опять появились банки с зеленым горошком, фасолью, кукурузой, лечо и кабачковой икрой.

Богатый урожай сельскохозяйственных культур привел к тому, что в морском потру Ейска началось строительство нового зернового терминала. В городе Азове фирма "Ай-Пласт" на базе обанкротившегося предприятия создает цех по выпуску пластиковой тары для овощей и фруктов. В Адыгее идет поиск партнеров для строительства нового животноводческого комплекса на хуторе Свободный Труд, ведь для знаменитого "Адыгейского сыра" требуется первоклассное молоко. Такой список продолжать можно долго - перерабатывающая промышленность на Дону, на Кубани и в Ставрополье обрела второе дыхание.

Третья причина экономического ускорения южных регионов России - введение в стране курортного сбора. Для городов Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья Кавказа и Южного берега Крыма эта мера сейчас приобретает огромное значение. В прошлые годы средства на благоустройство курорты получали как и все населенные пункты страны, исходя из численности населения. Но ведь во время курортного сезона население Анапы, Алушты, Геленджика, Кисловодска, Пятигорска, Сочи и Ялты резко возрастает за счет приезжих туристов, и тогда средств на содержание городских улиц и парков требуется гораздо больше. А где их брать? Вот и понадобился курортный сбор! Его ввели с 1 января 2018 года, сейчас его размер туристам кажется просто смешным - 50 рублей с человека. А вот для курортных территорий это очень серьезные деньги! На форуме "Сочи-2018" губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров привел такой факт. Прежде, до введения курортного сбора, на благоустройство Кавказских Минеральных Вод ежегодно выделалось 300 миллионов рублей. Начиная с этого года, после введения курортного сбора, будет выделяться примерно по 480-490 миллионов рублей. Лучше станут наши отечественные курорты? Несомненно! Больше потянется сюда туристов? Конечно! И это тоже приведет к новому витку финансового развития всего российского юга, это уж как пить дать!

Стабилизация экономической обстановки в южном регионе стала очевидной после утверждения в январе-феврале республиканских, краевых и областных бюджетов на 2018 год. В Ростовской области бюджет вырос, он стал профицитным, расходная часть впервые превысила сумму в 200 миллиардов рублей. Бюджет Ставрополья на 2018 год также утвержден с профицитом в размере 3,2 миллиарда рублей. В Краснодарском крае поставлена еще более существенная задача - увеличить к 2030 году в два раза размер валового регионального продукта, довести его до пяти триллионов рублей. Эти цифры, также озвученные на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2018", стали лучшим способом привлечения новых инвесторов. Конечно же, деловые люди всего мира предпочитают направлять капиталы не в рисковые зоны, а в стабильные, процветающие города.

- Каждый российский регион уникален по-своему! У каждого есть свои сильные стороны - природные, отраслевые, инфраструктурные, трудовые. Необходимо в полной мере использовать такие конкурентные преимущества, находить новые точки роста, создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций, - подчеркнул на пленарном заседании форума "Сочи-2018" премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Оказывается, на юге России эту истину многие отлично понимают! Кропотливая работа экономистов, финансистов, менеджеров помогла здесь справиться с невзгодами 1991-1993 годов, с дефолтом 1998 года, с последствиями иностранных экономических санкций 2014 года. Сейчас огромная территория, включающая в себя Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Адыгею и Крым динамично развивается. Здесь появился мощный центр деловой активности России. Сюда тянутся капиталы, здесь строятся заводы, здесь бурными темпами развиваются города. И люди с каждым годом живут все лучше и лучше! Своим трудом они заслужили право достойно работать и жить на своей родной земле!

Ирина СИЗОВА