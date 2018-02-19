〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Приставы Новороссийска оперативно снесли одноэтажное строение в Мысхако

Понедельник, 19 февраля 2018 06:12
Оцените материал
(0 голосов)

Всего сутки прошли с момента возбуждения исполнительного производства в Новороссийском городском отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю о сносе одноэтажного нежилого строения до фактического исполнения решения суда.

В селе Мысхако на улице Морской  под контролем судебных приставов прошел снос капитального строения, использовавшегося хозяевами в качестве гаража для нескольких автомобилей. Решение о сносе принял Приморский районный суд г. Новороссийска. Взыскателем выступала администрация муниципального образования город Новороссийск. Суть претензий – монолитное строение выходило за пределы земельного участка владельцев гаража.

Ответчики были своевременно уведомлены о запланированных исполнительных действиях по сносу капитального одноэтажного строения, их также предупредили о необходимости освободить гараж от личных вещей и прочего имущества.

Снос прошел без эксцессов. Расходы по демонтажным работам будут взысканы с ответчиков.

Прочитано 34 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Время южных перемен Имущество на полмиллиона рублей арестовали кубанские приставы в ходе рейда »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.