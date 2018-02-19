Приставы Новороссийска оперативно снесли одноэтажное строение в Мысхако

Всего сутки прошли с момента возбуждения исполнительного производства в Новороссийском городском отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю о сносе одноэтажного нежилого строения до фактического исполнения решения суда.



В селе Мысхако на улице Морской под контролем судебных приставов прошел снос капитального строения, использовавшегося хозяевами в качестве гаража для нескольких автомобилей. Решение о сносе принял Приморский районный суд г. Новороссийска. Взыскателем выступала администрация муниципального образования город Новороссийск. Суть претензий – монолитное строение выходило за пределы земельного участка владельцев гаража.



Ответчики были своевременно уведомлены о запланированных исполнительных действиях по сносу капитального одноэтажного строения, их также предупредили о необходимости освободить гараж от личных вещей и прочего имущества.



Снос прошел без эксцессов. Расходы по демонтажным работам будут взысканы с ответчиков.