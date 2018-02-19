Приставы Новороссийска оперативно снесли одноэтажное строение в Мысхако

Всего сутки прошли с момента возбуждения исполнительного производства в Новороссийском городском отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю о сносе одноэтажного нежилого строения до фактического исполнения решения суда.
В селе Мысхако на улице Морской под контролем судебных приставов прошел снос капитального строения, использовавшегося хозяевами в качестве гаража для нескольких автомобилей. Решение о сносе принял Приморский районный суд г. Новороссийска. Взыскателем выступала администрация муниципального образования город Новороссийск. Суть претензий – монолитное строение выходило за пределы земельного участка владельцев гаража.
Ответчики были своевременно уведомлены о запланированных исполнительных действиях по сносу капитального одноэтажного строения, их также предупредили о необходимости освободить гараж от личных вещей и прочего имущества.
Снос прошел без эксцессов. Расходы по демонтажным работам будут взысканы с ответчиков.
Приставы Новороссийска оперативно снесли одноэтажное строение в МысхакоПонедельник, 19 февраля 2018 06:12
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Всего сутки прошли с момента возбуждения исполнительного производства в Новороссийском городском отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю о сносе одноэтажного нежилого строения до фактического исполнения решения суда.