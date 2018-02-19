Имущество на полмиллиона рублей арестовали кубанские приставы в ходе рейда

В Кореновском районе Краснодарского края прошло совместное рейдовое мероприятие судебных приставов и представителей налоговой инспекции.

Местом действия стало Новоберезанское сельское поселение. В ходе рейда представители Закона посетили полтора десятка должников. Для граждан, игнорирующих задолженности по налоговым платежам и уплаты пени, этот визит окончился арестом имущества. В актах описи и ареста фигурировали бытовая техника, мебель и предметы интерьера, компьютеры и ноутбуки. Предварительная стоимость арестованного имущества по итогам рейда составила 500 тысяч рублей. В отношении нескольких граждан вынесено постановление о запрете управления транспортными средствами.



Рейдовые мероприятия по взысканию задолженностей по налогам и сборам регулярно проводятся в городах, станицах и поселениях по всему Краснодарскому краю, а значит, неплательщиков ждет неминуемая встреча с судебным приставом. И в этом случае должнику придется заплатить не только долг за просрочку платежа, но и сумму государственной пошлины, а также исполнительского сбора на основании судебного приказа или исполнительного листа.



Проверить наличие задолженности можно на официальном сайте Управления ФССП России по Краснодарскому краю в разделе «Сервисы» - «Банк данных исполнительных производств».