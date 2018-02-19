Ростех развивает инфраструктуру зарядных станций для электромобилей в Краснодарском крае

Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации «Ростех», Администрация Краснодарского края и компания «Делимобиль» подписали трехстороннее соглашение о развитии электротранспортной инфраструктуры на территории Краснодарского края. Документ подписан в рамках Российского Инвестиционного Форума в Сочи. Соглашение даст старт проекту по развитию всероссийской сети электрических зарядных станций.



«Сегодня Ростех реализует масштабную программу по развитию электрических зарядных станций по всей стране, – прокомментировал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов. – Зарядные станции проходят пилотную эксплуатацию в различных климатических зонах: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте – мы рассчитываем, что эти регионы вслед за Краснодарским краем присоединятся к нашей глобальной программе».



Согласно трехстороннему соглашению, «КРЭТ» развернет сеть зарядных станций «ФОРА» на территории региона, и будет предоставлять услуги по зарядке электромобилей. Компания «Делимобиль» обеспечит проект автопарком электромобилей для запуска электрокаршеринга на территории Краснодарского края.



«Данное соглашение – отправная точка для реализации масштабного инфраструктурного проекта развития сети электрических зарядных станций по всей стране» - отметил заместитель Генерального директора КРЭТ Максим Моторин.



Инфраструктура электрозарядных станций будет развернута как в закрытых для доступа автомобилей с двигателем внутреннего сгорания «зеленых зонах» и природно-парковых территориях, так и на дорогах общего пользования в городах и населенных пунктах Краснодарского края. ​



