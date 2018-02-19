Юные продюсеры, сценаристы, операторы создадут свои фильмы в "Смене"!

С 18 февраля по 3 марта стартует уникальный творческий проект "Зимняя детская КиноАкадемия"!

«Детская КиноАкадемия» проходит во Всероссийском детском центре пятый раз - это уникальная стартовая площадка для талантливых детей в сфере кино и анимации. Участниками проекта станут лауреаты и победители всероссийских фестивалей, лучшие учащиеся киностудий и одаренные дети в сфере анимации.



Гостями Киноакадемии станут: продюсер корпорации РФГ Алексей А. Петрухин, актер театра и кино Сергей Горобченко, продюсеры канала СТС Никита Картцев и Галина Яковлева, эксперт в области фотографии Евгений Уваров, директор Международного детского фестиваля кинопритч "Мы сами снимаем кино" Елена Бреднева.



«Киноакадемия в «Смене» - это правильное, большое и нужное дело! Именно в «Смене» учат главному - создавать кино! Это больше, чем просто профориентация, это — стержень, на котором все держится. С каждой сменой можно увидеть значительный результат, а через три-пять лет КиноАкадемия превратится в профессиональное образование. Другие программы, которые тоже есть в «Смене», будут вдохновляться этими результатами. Вклад Киноакадемии в развитие "Смены" - очевиден!" - отмечает продюсер, режиссер Алексей А. Петрухин.



Мастер-классы, тренинги, открытые показы российских фильмов, встречи со звездами - каждый день на Киноакадемии - это событие и новые знания!



11 образовательных факультетов стартуют с 19 февраля. Юные киноакадемики будут профориентироваться в таких профессиях, как продюсер, оператор кино, режиссер, актер, сценарист, монтажер, гример, аниматор, фотограф, телевизионный журналист.



Результатом работы участников на «Зимней детской КиноАкадемии» станет создание собственных короткометражных фильмов, мультфильмов, притч, ТВ и радиопрограмм, фотографий, социальных роликов, которые будут представлены 1 марта на фестивальном показе.



Благодаря обучению на Киноакадемии и возможности пройти кастинг у партнеров проекта корпорации РФГ в полнометражном фильме юные актеры и режиссеры уже реально реализуют себя в профессии.



Впервые на Зимней Детской КиноАкадемии сменовцы увидят ленту, в которой успешно дебютировал юный киноакадемик "Смены" Даниил Маркович. Он впервые сыграл роль в большом полнометражном фильме «Прощаться не будем» режиссера Павла Дроздова.



"Когда меня утвердили на роль в фильме "Прощаться не будем", моему счастью не было предела! - делится своими впечатлениями Даниил. - На съемочной площадке мне удалось познакомиться и пообщаться с огромным количеством очень интересных людей! Я изнутри узнал весь съемочный процесс, увидел прекрасную работу всей съемочной группы, их слаженность и профессионализм. Познакомился с известными актерами, такими как Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Александр Робак и многими другими, послушал их интересные истории. Это был огромный опыт, неповторимые эмоции и я очень благодарен всем, кто помогал мне до и во время съёмок!"



Лучшие участники проекта получат 2 марта заслуженную награду - кинопремию «Крылья», образовательные сертификаты, дипломы Киноакадемии и награды от партнеров проекта.