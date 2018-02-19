Синоптики рассказали, какая погода будет в начале рабочей недели‍

Преимущественно пасмурной и дождливой ожидается предстоящая неделя в Краснодарском крае. Предварительно синоптики прогнозирую кратковременные осадки почти каждый день на всей территории региона. До 7 тепла в Краснодаре и до 13 выше ноля среди недели ожидается в Сочи.



Дождливой и пасмурной ожидается предстоящая неделя в Краснодаре. Синоптики прогнозируют осадки в кубанской столице почти каждый день. Всю неделю температура воздуха будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов выше ноля. Температура воздуха в утренние часы 1-2 градуса тепла.



В Анапе будет пасмурно и дождливо. Среди недели возможен дождь со снегом и прояснения на небе. Температура воздуха без резких скачков – от 5 до 8 тепла всю неделю.



Чуть теплее будет в Геленджике – до 9 тепла среди недели. Осадки предварительно прогнозируются почти каждый день. Среди недели пасмурное небо сменится облачным с прояснениями.



Как обычно, в Сочи температура воздуха на предстоящей неделе будет выше, чем на других курортах региона — до 13 тепла среди недели. Небольшие дожди будут идти каждый день. В утренние часы – до 9 градусов выше ноля.