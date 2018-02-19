Кубанцы расплачиваются за лихачества на дорогах

Благодаря активной работе судебного пристава из Краснодара два злостных нарушителя правил дорожного движения оплатили свои долги.

Молодой житель кубанской столицы накопил 30 неоплаченных штрафов. Во всех случаях нарушения были зафиксированы камерами дорожной видеофиксации. Гражданин от уплаты штрафов всячески уклонялся, избегая встреч с представителями Закона. Однако все эти «оборонительные меры» не принесли желаемых результатов.



Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по взысканию штрафов специально уполномоченных органов УФССП России по Краснодарскому краю Инна Гончарова предприняла в отношении гражданина весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Среди прочего было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, т.к. срок для добровольного погашения задолженностей истек. Таким образом, долг нарушителя увеличился.



Вскоре судебный пристав вышел на связь с гражданином. Оценив ситуацию, он выразил желание погасить долги перед государством. Как раз к этому моменту на исполнение к судебному приставу-исполнителю Инне Гончаровой поступило еще 8 исполнительных производств о взыскании штрафов с данного должника на общую сумму. Наученный предыдущим опытом молодой человек не стал доводить до крайности и оплатил новые штрафы в срок, предусмотренный для добровольного исполнения. Таким образом, общая сумма, оплаченная нарушителем, составила 50 тысяч рублей.



Аналогичная ситуация произошла с другим любителем проехаться «с ветерком». Невнимательный водитель насобирал более 60 штрафов из разных регионов страны. Это не слишком приятное известие застало его в другом городе. После беседы в телефонном режиме с судебным приставом Инной Гончаровой, гражданин оплатил всю сумму долга, а также исполнительский сбор (в общей сложности порядка 65 тысяч рублей), воспользовавшись электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств» (http://r23.fssprus.ru/iss/ip).