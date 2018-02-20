В Сочи молодому человеку предъявлено обвинение в приготовлении к убийству родителей

Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю 22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «а,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц по найму).

По данным следствия, молодой человек решил организовать убийство родственников, чтобы затем завладеть квартирой и другим имуществом, вступив в права наследства. Об этом он сообщил своему другу. Деятельность молодого человека попала в поле зрения правоохранительных органов, и дальнейшие его действия проходили под контролем. Подысканный «исполнитель», в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за 3 миллиона рублей, которые тот должен был передать после вступления в наследство. Молодой человек сообщил ему расположение комнат в доме, расположение камер видеонаблюдения, о собаке, которая имелась и другие обстоятельства. Также он передал охотничий нож и средства конспирации. Получив 26 января этого года информацию и подтверждающие материалы об убийстве родителей, фигурант написал расписку и передал ее «исполнителю». После это подозреваемого задержали.

В качестве мотива преступления следствие рассматривает длительные личные неприязненные отношения, сложившиеся у молодого человека к своим родственникам.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.