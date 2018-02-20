Почта России выпустила уникальные дизайнерские открытки к 23 февраля и 8 Марта

На сайте www.pochta.ru/postcards (сервис «Открытки почтой»), который был запущен в декабре 2016 года, появились дизайнерские открытки, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 Марта). Каждый желающий может оформить в режиме онлайн эксклюзивную почтовую открытку, написать персональное поздравление и отправить ее в любую точку России и за рубеж.



Авторские открытки выполнены известными российскими иллюстраторами и отличаются оригинальным дизайном. Все авторы1, представившие для проекта свои работы, обладают неповторимым художественным стилем, многие сотрудничает с мировыми изданиями и студиями.



Помимо открыток по конкретным поводам, в представленной коллекции найдется открытка под любое настроение. Заказать открытку очень просто – ее можно оформить с любым текстом, в режиме предпросмотра увидеть на экране и отредактировать, затем оплатить банковской картой и отправить адресату. Высокое качество печати открыток обеспечивается использованием профессионального оборудования.



Стоимость одной открытки, включая доставку адресату в любую точку России, составляет 149 рублей по России, 249 рублей – за рубеж. Открытке по России присваивается трек-номер, по котором можно отследить ее доставку в круглосуточном режиме на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.