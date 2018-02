Создание первого модного центра на Юге России Fashion One

Подписаны документы для подготовки открытия Дизайн центра Fashion One c частным инвестором на территории торгового центра «Уровни» в Краснодаре, площадью свыше 600 квадратных метров. Это старт крупного социального проекта для развития инфраструктуры моды, который позволит тысячам выпускников факультетов дизайна и модельерам конструкторам, швеям, фотографам получить стартовую площадку для реализации своего творческого потенциала.



В 2017 году государство проявило доверие к индустрии моды и готова поддерживать ее. На Кубани имеется большой потенциал для создания нового кластера. Это позволит создать тысячи новых рабочих мест. Индустрия моды уже стала частью программы НТИ (национальной технической инициативой) и её в этом году представят на утверждение Д. А. Медведеву. Эту тематику поддерживает и курирует АСИ (агентство стратегических инициатив).



«Мы создаем центр моды, для того что бы доказать что Кубань может сдать модной столицей Юга. Разумеется это большая ответственность и за нашими успехами будут следить российские и иностранные инвесторы. Мы не можем позволить себе откладывать этот процесс в долгий ящик, так как именно сейчас индустрия моды меняется и в стране наиболее ощутима потребность создания новых рынков и отраслей. Такие инфраструктурные проекты позволят создать сотни новых компаний и брендов – мы готовы их поддержать с нуля, предоставив множество сервисов и льгот», - делиться инвестор проекта, Уваров Дмитрий.



«Так же мы уверены что в регионе есть все возможности для того что бы развивать все тематики связанные с модной индустрией это будет полноценный большой кластер. Мы уже заручились поддержкой международных специалистов и профессионалов и готовы применить лучший международный опыт. Разумеется, мы открыты для сотрудничества с разными компаниями и представителями рынка Fashion – фотографами, экспертами, дизайнерами, стилистами, владельцами бутиков, представителями брендов», - рассказывает коммерческий директор РМА Legenda Media, Греднев Илья – компании, обеспечивающей все аспекты реализации данного проекта.



В ноябре 2016 года губернатор Краснодарского края в новостях сообщил о рекомендации по созданию бизнес-инкубатора для швей и дизайнеров края, но видимо, в наше непростое время, государству выделить ресурсы для этого проекта, пока не получилось, поэтому инициативу решил проявить бизнес. Дизайн центр Fashion One — это реализованная мечта для всех участников индустрии Fashion города Краснодара, об этом ведутся постоянные дискуссии на всех деловых мероприятиях посвященных развитию моды.



Старт работы центра позволит качественно увеличить потенциал всего Юга Росси по организации показов моды, развитию местных брендов и привлечению медиаперсон со всего мира.



14 марта 2018 года планируется пресс-конференция посвященная открытию центра, для аккредитации СМИ, блогеров и профессионалов рынка необходима регистрация на сайте http://fashionone-center.ru/.