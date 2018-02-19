«Краснодар Водоканал» внедряет новые сервисы для абонентов

В целях повышения качества оказываемых абонентам услуг, «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает расширять возможности по передаче показаний приборов учета, а также оплате водоснабжения и водоотведения. Теперь абоненты предприятия могут использовать для этого платежные терминалы, установленные на улицах, вблизи остановок общественного транспорта, магазинах, торговых точках города. Это позволит произвести оплату быстро и без очередей.



Кроме того, на сайте ООО «Краснодар Водоканал» появились дополнительные возможности сервиса «Личный кабинет». Получив промо-код доступа в «Личный кабинет», теперь можно передать показания приборов учета, узнать о задолженности, оплатить услуги предприятия. Выбрав вкладку «Оплатить задолженность», абонент может сразу же произвести онлайн-оплату при помощи банковской карты.



«В группе компаний «Росводоканал» 2018 год объявлен годом клиентоориентированности, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – А это значит, что мы должны идти в ногу со временем, создавая для своих абонентов комфортные условия по передаче показаний приборов учета и оплате услуг предприятия. Компания продолжает расширять возможности наших сервисов, внедряя новые программные продукты, призванные экономить время потребителей».



Краснодарский водоканал напоминает о ежемесячной передаче показанийиндивидуальных приборов учета не позднее 25-го числа расчетного месяца, а также о необходимости производить оплату услуг «водоснабжение» и «водоотведение» до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Передать данные счетчиков можно через информационно-справочную службу ООО «Краснодар Водоканал» по телефону 8 (861) 217-03-33).



Оплатить услуги Водоканала можно следующими способами:



- в кассе ООО «Краснодар Водоканал» без комиссии по адресу: ул. Каляева, 259 (вход справа)



- не выходя из дома, банковской картой, воспользовавшись услугой «Личного кабинета» на сайте:www.krasnodarvodokanal.ru



- в банковских учреждениях: Сбербанк РФ, КБ КубаньКредит, банк «Уралсиб», «Крайинвестбанк», банк «Первомайский», а также в ФГУП «Почта России».