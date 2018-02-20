Туризм на выезд

Рост внутреннего туризма в России за 2017 год составил от четырех до 11 процентов. Об этом на открытии Регионального туристского форума в Сочи сообщили представители Ростуризма. Участниками мероприятия на российском курорте стали представители более 500 турагентств из Южного федерального округа. Таким образом завершился своеобразный марафон – форумы для профессионалов индустрии путешествий уже прошли в Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Казани, Санкт-Петербурге. Они стали одной из главных профессиональных площадок для общения представителей туротрасли.

- В целом рост внутреннего туризма составил от 4 до 11 процентов в зависимости от региона. Главная проблема, из-за чего люди не могут перемещаться по стране, — транспортная составляющая, - отметил начальник управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя.

Специалисты отмечают, что этап бурного роста внутреннего туризма – позади. Популярность путешествий по стране росла последние три года, сегодня на рынок активно возвращается туризм выездной.

- Суммарно мы планируем обслужить в этом году около полутора миллионов человек, более 500 тысяч – это внутренний и въездной туризм, около миллиона за рубеж. В том числе, из Южного федерального округа мы планируем отправить более 170 тысяч человек. Основные города вылета – Ростов, Краснодар, Пятигорск, Владикавказ, — рассказал генеральный директор туроператора "Интурист" Виктор Тополкараев.

По данным одного из лидирующих туроператоров страны продажи туров в Турцию по акции раннего бронирования уже выросли на полтора-два процента. При этом в отличие от довольно агрессивной маркетинговой политики турецких отельеров, владельцы гостиниц на российских курортах не задумываются о продвижении.

-Несмотря на все усилия по продвижению внутренних направлений на уровне администраций городов-курортов, после успешного 2016 года, когда на рынке не было Турции и Египта, отечественные отельеры ведут себя пассивно и не прилагают усилий по продвижению на внутреннем рынке. Я надеюсь, что по результатам этого сезона к нашим отельерам придёт понимание, что надо себя уметь продавать, и само собой оно не продается, даже такие массовые направления как Сочи и Крым, - отметил Виктор Тополкараев.

Для развития внутреннего туризма также необходимо развитие круглогодичной инфраструктуры. Например, популярность Сочи, специалисты туриндустрии во многом объясняют богатым событийным календарем.

- В прошлом году в Сочи прошли 297 мероприятий различного уровня. За время матчей Чемпионата мира по футболу город примет около миллиона гостей, - сообщил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергей Доморат.

Опыт Сочи может стать достойным примером и для Крыма. Для привлечения туристов на полуостров необходимо стимулировать создание на нем круглогодичной туристской инфраструктуры. Для этого специалисты предлагают использовать механизм субсидирования.

Ирина СИЗОВА